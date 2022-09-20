В Самаре из здания академии строительства эвакуировали 200 человек 20 сентября 2022 года

ЧП обошлось без погибших и пострадавших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре утро вторника 20 сентября 2022 года началось с ЧП в одном из местных учебных заведений. В здании Академии строительства и архитектуры на улице Молодогвардейской, 194 сработала пожарная сигнализация. Информацию сообщили в областном ГУ МЧС.

Информация о происшествии поступила на пульт в 7:36. К зданию съехались пожарно-спасательные подразделения. Они были направлены по повышенному рангу вызова – Пожар №2.

– Специалисты установили, что в коридоре на пятом этаже произошло короткое замыкание электрического светильника без последующего горения. Рангу вызова Пожар № 2 объявили отбой, – информируют в ГУ МЧС по Самарской области.

Тем не менее, потребовалась эвакуация здания. Из помещений вывели 200 человек.

Отмечается, что на место ЧП выезжали 77 человек, было задействовано 25 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.