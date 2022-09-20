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Происшествия20 сентября 2022 7:04

В Самарской области задержали группу людей, распространяющих мефедрон и метадон

Наркотические средства сбывали оптовым клиентам
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящий момент все подозреваемые заключены под стражу.

В настоящий момент все подозреваемые заключены под стражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В августе этого года задержали членов межрегиональной группы, которая организовала канал поставки больший партий наркотиков с использованием курьеров.

— Наркотики сбывали оптовым клиентам. Преступников удалось задержать 25 августа 2022 года с поличным, — сообщает УФСБ по Самарской области.

У них обнаружили мефедрон массой 988,360 грамм и метадон массой 148,870 грамм. Помимо этого, ранее в окрестностях Тольятти изъяли мефедрон массой 810 грамм.

Членами группы являлись граждане РФ. Они регулярно осуществляли транспортировку в Самарскую область крупных и особо крупных партий наркотических средств. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, а все подозреваемые заключены под стражу.