Более полусотни упаковок с чистящими средствами забрали у продавца на рынке в Самаре

Товары индивидуальной предпринимательницы были от известных брендов. Фото: ФССП по Самарской области

Жительница Самары продавала на рынке контрафактные чистящие средства. Более 50-ти бутылок с химической жидкостью было решено уничтожить.

— Товары индивидуальной предпринимательницы были от известных брендов, но женщина не смогла предоставить документы, которые подтвердили бы их подлинность, — сообщает ФССП по Самарской области.

В отношении женщины составили административный протокол. Суд признал женщину виновной. Вся ранее продаваемая продукция будет уничтожена. Для этих целей бутылки с чистящими средствами передали в Росимущество.