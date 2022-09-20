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Происшествия20 сентября 2022 7:35

Более полусотни упаковок с чистящими средствами забрали у продавца на рынке в Самаре

У женщины не было документов, подтверждающих их подлинность
Ирина СИНЕГУБОВА
Товары индивидуальной предпринимательницы были от известных брендов. Фото: ФССП по Самарской области

Товары индивидуальной предпринимательницы были от известных брендов. Фото: ФССП по Самарской области

Жительница Самары продавала на рынке контрафактные чистящие средства. Более 50-ти бутылок с химической жидкостью было решено уничтожить.

— Товары индивидуальной предпринимательницы были от известных брендов, но женщина не смогла предоставить документы, которые подтвердили бы их подлинность, — сообщает ФССП по Самарской области.

В отношении женщины составили административный протокол. Суд признал женщину виновной. Вся ранее продаваемая продукция будет уничтожена. Для этих целей бутылки с чистящими средствами передали в Росимущество.