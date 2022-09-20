Житель Самары через интернет получил информацию о закладке с наркотиком

В закладке был мефедрон в особо крупном размере. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель решил приобрести наркотики через интернет. В мессенджере неизвестный прислал ему координаты, где находится закладка.

— Мужчина поймали с поличным 31 августа этого года во время того, как он приехал на указанный участок и достал из закладки сверток, — рассказали в УФСБ по Самарской области.

В закладке содержалось наркотическое средство – мефедрон. Его общая масса составила 500,08 грамма, что относится по закону к особо крупному размеру.

В результате 1 сентября 2022 года было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы от 15 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и со штрафом до одного миллиона рублей, либо пожизненное лишение свободы.