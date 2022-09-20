Фасад старинного здания облсуда в Самаре отремонтируют до конца ноября 2022 года

Рабочие занимаются штукатуркой, покраской, а также восстановлением лепнины / Фото: hinshtein.ru

В Самаре приступили к ремонту еще одного памятника архитектуры. Речь идет о здании областного суда на улице Куйбышева, 60. Работы там стартовали на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

В старинном здании ремонтируют фасады: со стороны улицы Куйбышева и со стороны улицы Венцека. Сейчас специалисты занимаются штукатуркой и покраской, а также восстанавливают лепнины, надписи, балкон и его ограждения. Здание планируют максимально привести в первозданный вид.

На капитальный ремонт фасада здания облсуда направили 20,5 млн рублей. Средства выделили из федерального бюджета. Работы в ОКН должны завершить до конца ноября 2022 года.