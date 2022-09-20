Жители Самары обсуждают в соцсетях «колибри», появившуюся во дворе частного дома

По словам экспертов, такие бабочки могут развивать скорость до 50 км/ч. Фото: соцсети

Во дворе одного из частных домов в Самаре заметили неизвестное существо, похожее на колибри. У него длинный хоботок, крупное тельце и быстрые крылышки. В социальных сетях жители региона стали обсуждать, что это и откуда взялось.

Редакции «КП-Самара» эксперты рассказали, необычное существо, которое привлекло внимание самарцев, – это бабочка бражник, а не колибри.

— Путаница не случайна, есть внешние сходства и похожие повадки. Они распространены по всему свету, но в наших широтах чаще всего встречается подмаренниковый бражник, — пояснил специалист.

По словам экспертов, такие бабочки могут развивать скорость до 50 км/ч. Семейство бражников насчитывает более 1000 различных видов. Одни более активны в сумерках, другие днем. Длинный хоботок позволяет им лакомиться нектаром.