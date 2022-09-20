Универмаг российских дизайнеров SLAVA откроется в ТК «Амбар» в Самаре

Открытие состоится 24 сентября. Фото: холдинг «Глобал Вижн»

На этой неделе в Самаре состоится открытие универмага российских дизайнеров SLAVA. Точку представляет компания Magic Group. Универмаг будет первым в Поволжье и крупнейшим в стране. Информацию сообщает холдинг «Глобал Вижн».

SLAVA разместится ТК «Амбар» на площади в 1000 квадратных метров и соберет более 150 российских брендов. В их число войдут «ДНК Россия», ЖARR Officia, PUR PUDRA, I cosmetics, Something Special, SENOCHKINA, RNB, 2 EAGLES, Autograph.for.you, EL EGOISTO, ANETA UOTMAN и другие. Покупатели также смогут приобрести коллекции от Поволжских брендов, таких как GUAN studio, Tucan, T, Irina Tarasenko, «Артелъ «ВОСКРЕСЕНИЕ», INGREDIENT, «Волга Мама» и прочих.

В универмаге будет представлена одежда на все сезоны, а также украшения, уходовая косметика, товары для дома и посуда, постельное белье и декор от производителей из разных регионов РФ. Кроме того, будут действовать скидки.

– Российские бренды, в том числе и самарские, готовы развиваться. Они не только талантливы, но и располагают производственными мощностями. Наша задача – помочь им в продвижении и популяризации, сократив дистанцию между дизайнером и покупателем, – рассказал президент холдинга «Глобал Вижн» Геннадий Сурков.

Универмаг откроется 24 сентября в ТК «Амбар». Он появится на месте ушедшего иностранного бренда Bershka.