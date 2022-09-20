Самарский драмтеатр покажет спектакль «Вот так и живем» на фестивале в Белгороде

Труппа драмтеатра отправилась на гастроли в Белгород

Труппа Самарского театра драмы имени Максима Горького отправились на гастроли в Белгород. Она примет участие в фестивале «Актеры России – Михаил Щепкину». Самарские артисты покажут там спектакль «Вот так и живем» по мотивам рассказов Василия Шукшина.

– Этот спектакль рассказывает о чувствах человека, которых сейчас очень не хватает, – о милосердии, заботе, открытости и, конечно же, любви. Главные действующие лица – простые деревенские люди, – рассказал главный режиссер театра Михаил Лебедев.

Отметим, в фестивале примут участие более 10 творческих коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Мурманска, Луганска и других городов. Питерский театр тоже покажет постановку по мотивам рассказов Шукшина. Как отмечают театральные критики, она сильно отличается от самарского спектакля.

В драмтеатре Самары спектакль «Вот так и живем» можно будет увидеть 28 сентября, 6 и 26 октября 2022 года. Он доступен к просмотру по Пушкинской карте.