В Самаре парковку стадиона «Солидарность Арена» хотят приватизировать

Заявки на участие в аукционе принимаются с 6 сентября по 11 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство имущественных отношений Самарской области решило продать восточную парковку стадиона «Солидарность Самара Арена». Об этом сообщает OBOZ.INFO.

Общая площадь объекта составляет 27,5 тысяч квадратных метров. В объявлении о продаже говорится, что за парковку хотят получить 21,3 миллиона рублей, и указано, что ее состояние удовлетворительное. Среди преимуществ площадки отметили близость крупных дорог.

Предлагаются и варианты использования: можно сделать парковочные места для легковых автомобилей размером 6 на 2,5 метра, для автобусов – 15 на 3,5 метра, для маломобильных групп населения – 6 на 3,6 метра.

Торги пройдут 19 октября 2022 года. Шаг аукциона составляет 1,06 миллионов рублей. Парковка достанется тому, кто предложит максимальную стоимость. Заявки на участие в аукционе принимаются с 6 сентября по 11 октября.