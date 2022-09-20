Жителей Самарской области напугал черно-желтый монстр

Паук-оса не опасен для человека, но может больно укусить / Фото: vk.com/smblshka / Елена Гудовская

Жительница Самарской области обнаружила во дворе своего дома ужас арахнофоба. Она наткнулась на необычного паука, который своим внешним видом напоминает осу. Приближаться к черно-желтому монстру женщина не стала – запечатлела на камеру и опубликовала фото в соцсетях.

- У меня арахнофобия. Трогать паука я боюсь. Фото выложила, чтобы узнать, не ядовитый ли он, - написала самарчанка.

Интернет-пользователи почти единогласно признали в находке аргиопу Брюнниха. Они предположили, что паук мог сбежать у кого-то из террариума. Насколько известно, укус этого существа довольно болезненный. Он сравним с пчелиным или осиным. В большинстве случаев яд этого паука не опасен для человека.