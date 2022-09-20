Самарская область и Армения договорились о развитии сотрудничества

Новых договоренностей удалось достичь в рамках Российско-армянского межрегионального форума Фото: правительство Самарской области

Самарская область продолжит развивать сотрудничество с Арменией. На прошедшем в Ереване Российско-армянском межрегиональном форуме стороны договорились о взаимодействии в сферах торговли, образования, медицины и туризма. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Потенциал торгово-экономического взаимодействия Самарской области и Армении очень велик. Необходимо выходить на продукцию более высокого передела во взаимной торговле, - отметила заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина.

Напомним, 63 регион экспортирует в Армению продукцию химпромышленности, металлы, оборудование, наземный транспорт, керамические изделия и сельхозсырье. А та в свою очередь поставляет молочку, медь, соль, промышленное оборудование, овощи и фрукты. Кроме того, с 2019 года Самара сотрудничает со Спитаком. Они взаимодействуют в торгово-экономической, социально-культурной и гуманитарной сферах.