В Самаре в сквере в районе пересечения улиц Галактионовской и Вилоновской переносят теплотрассу

В областной столице продолжают выносить коммуникации. Фото: городской администрации

В Самаре стало известно о работах в сквере, расположенном в границах улиц Галактионовской и Вилоновской. Специалисты переносят теплотрассу.

По информации городской администрации, в рамках строительства новой станции метро «Театральная» подрядчики продолжают проводить активные работы. Данный вид работ стартовал в начале сентября. Бригады обеспечили необходимым материалом.

Также в рамках подготовительного этапа на территории строительства освободили от трамвайных путей около 450 метров территории. После выноса всех коммуникаций рабочие приступят к основному фронту работ. В скором времени разработают стартовый котлован.