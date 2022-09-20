Губернатор Самарской области обсудил дальнейшее сотрудничество с главой Республики Ингушетия

Самарская области наращивает сотрудничество с Республикой Ингушетия. Фото: Светлана Осьмачкина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов обсудили дальнейшее сотрудничество. Регион выстраивает стабильные торгово-экономические отношения с другими субъектами страны.

Благодаря сотрудничеству, губерния создает новые точки роста в сфере импортозамещения. Особенно активно развиваются торговые связи с Республикой Ингушетия. Дмитрий Азаров и Махмуд-Али Калиматов обсудили вопрос логистики и рассмотрели направления сотрудничества. Важной темой для обсуждения стало развитие авиасообщения. Между регионами могут организовать дополнительный рейс, чтобы увеличить пассажиропоток, расширить деловые и туристические связи.

Помимо этого, в Самарской области планируют провести для жителей дни Республики, на которых организуют совместные выставки и концерты. В регионе также наращивают сотрудничество в сфере высшего образования. В вузах губернии учатся порядка 100 студентов из Ингушетии.