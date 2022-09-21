В Самаре злоумышленник украл большую кукурузу с глазами из Струковского сада

Владельцы разыскивают пластиковую кукурузу. Фото: "ЕЩЕ Самара"

В Самаре владельцы точки питания рассказали о пропаже огромной кукурузы с глазами. Талисман помогал привлечь покупателей в течение 10 лет.

По полученным данным, злоумышленник украл кукурузу ночью, 19 сентября 2022 года. Макет продукта установили владельцы точки питания, расположенной в Струковском саду. Камеры наблюдения смогли заснять момент кражи. Судя по кадрам, молодой человек оглядывается по сторонам и быстро уносит пластиковый овощ. Зачем подозреваемому понадобился несъедобный овощ - пока неизвестно.

Владельцы точки старательно разыскивают преступника. Автор сообщения уже обратился за помощью в полицию.