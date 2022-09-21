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Звезды21 сентября 2022 5:49

Квест для молодежи «Культурный код» проведет Самарская областная библиотека 22 сентября

Участие бесплатное для всех желающих
Ирина СИНЕГУБОВА
Все локации будут связаны с популяризацией культурного наследия города. Фото: министерство культура Самарской области

Все локации будут связаны с популяризацией культурного наследия города. Фото: министерство культура Самарской области

Уже завтра, 22 сентября, в 11:00 пройдет квест для молодежи «Культурный код», организатором которого выступает Самарская областная библиотека.

— За три часа участники будут отгадывать зашифрованные улицы, скверы и памятники города, а также построят свой маршрут по Самаре, — рассказали в министерстве культуры Самарской области.

В этом году квест проходит уже в восьмой раз. Все локации будут связаны с популяризацией культурного наследия города. Участие бесплатное, но по предварительной регистрации. Участниками могут быть молодые люди от 16 лет, в командах от 3 до 5 человек, а также семьи с детьми. Три команды, победившие в финале, получат ценные призы.

Для участия в квесте необходимо быть зарегистрированным в библиотеке. Если читательского билета нет, надо взять с собой паспорт и сделать это в день игры. Также в рамках квеста на площадке библиотеки откроется художественная выставка «Из Самары с любовью» Татьяны Хаминой.