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Общество21 сентября 2022 6:05

В Самаре работу детского аттракциона приостановили на две недели

Нарушение связано с тем, что за работу отвечал иностранец
Ирина СИНЕГУБОВА
Аттракцион, на котором выявили нарушения, опечатали. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Аттракцион, на котором выявили нарушения, опечатали. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Ленинском районе Самаре детский аттракцион не будет работать две недели. Это связано с тем, что трудовой договор заключен с иностранцем.

— За работу одного из аттракционов отвечает иностранный мужчина. С ним владелец заключил трудовой договор, а соответствующие органы не уведомил, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.

Суд рассмотрел дело и назначил в качестве наказания приостановление деятельности аттракциона на 14 суток.

Судебный пристав приехал на место расположения детского развлечения. Аттракцион, на котором выявили нарушения, опечатали. Теперь воспользоваться им дети не смогут в течение следующих двух недель.