В Самаре работу детского аттракциона приостановили на две недели

Аттракцион, на котором выявили нарушения, опечатали. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Ленинском районе Самаре детский аттракцион не будет работать две недели. Это связано с тем, что трудовой договор заключен с иностранцем.

— За работу одного из аттракционов отвечает иностранный мужчина. С ним владелец заключил трудовой договор, а соответствующие органы не уведомил, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.

Суд рассмотрел дело и назначил в качестве наказания приостановление деятельности аттракциона на 14 суток.

Судебный пристав приехал на место расположения детского развлечения. Аттракцион, на котором выявили нарушения, опечатали. Теперь воспользоваться им дети не смогут в течение следующих двух недель.