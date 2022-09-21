В Самаре из-за горевшего мусора в квартире погибла пожилая женщина

Специалисты эвакуировали граждан из горящего здания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о возгорании в жилой квартире во вторник ночью, 20 сентября 2022 года. Отмечают, что на территории горел мусор.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, возгорание зафиксировали на улице Осипенко,18. Сообщение о пожаре поступило специалистам в 22:20. В квартире вспыхнул мусор на площади в 15 квадратных метров. К сожалению, погибла пожилая женщина.

Также из здания эвакуировали 40 человек. Для тушения пожара задействовали 24 человека и 7 единиц спецтехники. Ликвидировали возгорание в 22:40. Напомним, что из горящего жилого дома по улице Ерошевского также вывели 15 человек.