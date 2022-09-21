Осужденные пытались уничтожить том своего уголовного дела в Самаре

В настоящий момент проводится служебная проверка и возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 8 сентября 2022 года осужденные хотели уничтожить том своего уголовного дела. Они похитили его перед отправкой в следственный изолятор.

— В производстве находилось уголовное дело в отношении А., Р., С., Е., в отношении которых 10 февраля 2022 года постановлен приговор, — сообщает Самарский областной суд.

Конвойная служба доставила уголовников в суд для ознакомления с материалами дела. После чего сотрудники конвойной службы самостоятельно вывели часть осужденных в конвойное помещение и погрузили в специальный автомобиль для отправки в следственный изолятор.

Сотрудники суда сообщили им об отсутствии одного тома уголовного дела, но этот факт был проигнорирован. Автомобиль вернули только после вмешательства руководства Самарского областного суда и ГУ МВД по Самарской области. Осужденные долгое время отказывались выйти из него, в результате транспорт досмотрели и нашли похищенные материалы.

Это задокументировали сотрудники Следственного комитета Самарской области. Уничтожить материалы дела уголовникам не удалось, у них оказалась лишь часть протокола судебного заседания, который сразу восстановили. В настоящий момент проводится служебная проверка и возбуждено уголовное дело.