Мощи святой Матроны Московской привезут в Самару в октябре 2022 года

Верующие смогут помолиться рядом с мощами и прикоснуться к ним / Фото: nne.ru

Этой осенью в Самару привезут одну из православных святынь. Верующие смогут прикоснуться к мощам святой блаженной Матроны Московской.

- Мощи привезут из Тульской епархии. Они будут находиться в Софийском соборе (ул. Соколова, 1а) с 3 по 9 октября 2022 года, - сообщили в Самарской епархии.

Насколько известно, Матрона родилась в крестьянской семье в 1881 году. Она была незрячей. Способность исцелять больных и предсказывать будущее она обрела в восемь лет. Согласно житию, Матрона принимала до 40 человек в день, лечила больных и давала советы. Ее еще при жизни почитали монахи Троице-Сергиевой лавры. Умерла в 1952 году. В дальнейшем ее могила стала местом паломничества.