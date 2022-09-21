Авиакомпания Utair запустила прямые рейсы из Нового Уренгоя в Самару в сентябре 2022 года

С сентября 2022 года самарцы смогут летать не только в Новый Уренгой, но еще и в Нижневартовск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авиакомпания Utair запустила прямые субсидируемые рейсы из Нового Уренгоя в Самару. Первый рейс отправился по новому маршруту в понедельник, 19 сентября 2022 года. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Нового Уренгоя.

Пассажиров будут перевозить на Boeing B-737. Запланированы два рейса в неделю. Отправление по понедельникам из Нового Уренгоя в 8:25, из Самары — в 11:45. По средам вылет из аэропорта газовой столицы намечен на 16:45. Обратный рейс компания будет выполнять по четвергам. Вылет из аэропорта Курумоч назначен на 6:25. Время в пути составит 3 часа 20 минут.

Добавим, со среды, 21 сентября 2022 года, Utair также возобновил рейс Нижневартовск — Самара. Полеты будут выполняться по средам и субботам. Отправление из Нижневартовска намечено на 12:30, а из Самары — в 15:30.