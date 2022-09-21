Водитель Honda Civic сбил насмерть женщину на Заводском шоссе в Самаре

Удар был сильным - у иномарки треснуло лобовое стекло Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером во вторник, 20 сентября 2022 года, на Заводском шоссе в Самаре произошло смертельное ДТП. Примерно в 20:50 в районе пересечения с улицей Кабельной водитель автомобиля Honda Civic сбил насмерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем иномарки находился 27-летний молодой человек. Он двигался в сторону проспекта Кирова. Напротив дома № 6 в Совхозном переулке автомобилист наехал на 59-летнюю женщину. Та пересекала проезжую часть в неположенном месте.

Как пишут очевидцы в соцсетях, удар был сильным. Пострадавшая подлетела в воздух. К сожалению, травмы оказались смертельными. Женщина скончалась на месте до приезда медиков скорой помощи.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.