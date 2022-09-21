Туристка из Самарской области сорвалась в ущелье в Сочи и сломала ногу

Спасатели нашли пострадавшую в ущелье и доставили на носилках к машине скорой помощи / Фото: ЮРПСО МЧС России

Во вторник, 20 сентября 2022 года, семейная пара из Самарской области попала в беду в Краснодарском крае. Женщина сорвалась в ущелье в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

- В 16:40 позвонил лесничий и сообщил, что в Свирском ущелье упала туристка. Она получила травму ноги. На место происшествия выезжали смены Лазаревского подразделения МЧС и службы спасения Сочи, - рассказали в оперативном ведомстве.

Первыми до пострадавшей добрались специалисты городской службы. Они оказали ей доврачебную помощь. Затем вместе с сотрудниками МЧС на носилках донесли до автодороги. Там женщину уже ждала скорая помощь. По предварительному диагнозу медиков, туристка получила перелом лодыжки.

Насколько известно, семейная пара планировала наведаться к водопадам. Однако супруги совсем не подготовились к прогулке. Женщина была в неподходящей обуви, а ее муж вообще пошел босиком.