В Тольятти при пожаре в многоквартирном доме пострадали двое детей

Причины возгорания устанавливаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 21 сентября 2022 года, на территории Тольятти произошел сильный пожар. Возгорание случилось в одной из квартир в доме №137 по улице Мира. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщение о ЧП поступило на пульт в 12:41. Возгорание произошло на четвертом этаже многоквартирного дома. Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что здесь горят домашние вещи. Десять человек были эвакуированы из здания.

С огнем боролись 30 человек, было задействовано 10 единиц техники.

– Пожар на площади 12 квадратных метров был ликвидирован в 13:05, – рассказали в ГУ МЧС по региону.

Очевидцы сообщали, что во время пожара погиб ребенок, однако официально данная информация не подтверждалась. По данным ГУ МЧС, при ЧП пострадала 42-летняя женщина и мальчики 4-х и 2-х лет. Их доставили в больницу.

Причины возгорания устанавливаются.