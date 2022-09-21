Сотрудники Тольяттиазота приняли участие в экологической акции «Сделаем-2022»

Добровольцы собрали полный бункер-контейнер мусора / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Тольяттиазот принял участие в экологической акции «Сделаем-2022», которую провели в рамках Всероссийского дня чистоты. На уборку природной территории вышли не только сотрудники предприятия, но и их семьи.

Местом проведения акция вновь стал микрорайон Федоровка Комсомольского района Тольятти. Активисты навели порядок на берегу Волги. Добровольцы собрали целую гору пластиковых и стеклянных бутылок, упаковок от продуктов и другой мусор. Объем собранных отходов — полный бункер-контейнер.

– ПАО «ТОАЗ» всегда откликается на просьбы городских организаций оказать поддержку в проведении экоакций. Сотрудники с удовольствием принимают участие, приходят целыми семьями. Большинство уже не в первый раз. Для нас важно следить за чистотой родного города, – отметила замглавы центра подготовки и повышения кадров, председатель совета молодежи Тольяттиазота, депутат гордумы Евгения Суходеева.