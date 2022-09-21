В Самаре экстренно сел самолет до Еревана, на борту умер пассажир

Полет пришлось прервать из-за ухудшения состояния одного из пассажиров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 21 сентября 2022 года, в Самаре экстренно приземлился самолет авиакомпании RedWings, который летел из Нижнего Новгорода в Ереван. Прервать полет пришлось из-за пассажира. Ему стало плохо на высоте. Об этом "КП-Самара" сообщили в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Насколько известно, в Самаре самолет встречали реанимационный автомобиль и карета скорой помощи. Однако спасти пассажира не удалось. Он умер еще до прибытия медиков. Что именно стало причиной смерти человека, пока не ясно.

Согласно онлайн-табло на сайте перевозчика, воздушное судно приземлилось в Самаре около двух часов дня. Через некоторое время борт продолжил полет в пункт назначения.