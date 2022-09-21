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Происшествия21 сентября 2022 13:13

Упаковщица погибла на производстве пластмассовых изделий в Самаре

Женщина получила смертельные травмы при работе на специальном аппарате
Анастасия ФИЛАТОВА
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины

Фото: СУ СК по Самарской области

В субботу, 17 сентября 2022 года, в Куйбышевском районе Самары произошло ЧП. На предприятии по производству пластмассовых изделий для упаковки товаров погибла одна из сотрудниц.

- Женщина выполняла работы на экструзионно-выдувном аппарате, который располагается в ангаре организации. Упаковщица получила травмирующее воздействие подвижными частями устройства, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Самарчанка получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Назначены необходимые экспертизы. Правоохранители оценят действия ответственных за соблюдение требований охраны труда.