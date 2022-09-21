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Происшествия21 сентября 2022 13:20

В Самарской области сотрудника сотовой компании осудили за продажу абонентских данных

Мужчина торговал детализацией звонков
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Осужденного уличили в семи эпизодах преступления.

Осужденного уличили в семи эпизодах преступления.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вынесли приговор сотруднику одного из операторов мобильной связи. Мужчину заподозрили в торговле абонентскими данными. Информацию сообщили в УФСБ по региону.

Незаконная деятельность была обнаружена во время проведения специальных мероприятий. Выяснилось, что 30-летний житель региона получал доступ к компьютерной информации. При этом законных оснований на это у него не было.

В полученных им данных содержалась детализация звонков абонентов. Их он продавал третьим лицам. В общей сложности подозреваемого уличили в семи эпизодах преступления.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Суд признал его виновным и приговорил к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.