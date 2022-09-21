Дмитрий Азаров уже встречался с бойцами Самарского батальона

Губернатор Дмитрий Азаров высказался о проведении частичной мобилизации в Самарской области в сентябре 2022 года. В своем комментарии глава региона отметил, что она будет происходить в полном согласии с задачами, которые ставит Верховный главнокомандующий и министерство обороны страны.

- Самарская область получила директивы и приступила к исполнению. Как и другие задачи Верховного главнокомандующего, Министерства обороны, задача будет решаться в опережающем порядке и являться приоритетом в моей работе, - отметил глава региона.

Напомним, что решение о проведении частичной мобилизации в ряды Военных сил РФ озвучил президент Владимир Путин 21 сентября 2022 года в утреннем обращении. Стало известно, что стартует частичная мобилизация уже в среду, 21 сентября, подлежать призыву будет ряд категорий военнослужащих запаса. Повестки будут рассылать военкоматы. Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, мобилизовать необходимо около 300 тысяч человек. Задания по частичной мобилизации будут спущены в регионы, ответственность за их выполнение лежит на губернаторах.

В ближайшее время в Самарской области все военкоматы получат план призыва, затем те, кого коснется частичная мобилизация, получат бумажные повестки, рассылать их в электронном виде не собираются. Призывникам необходимо явиться в военкомат и пройти необходимые обследования.

По предварительным данным, более всего армии интересны водители инженеры и офицеры - рассказываем, кого мобилизуют в первую очередь.

Тем временем в Херсонской, Запорожской областей и Донбасса готовятся к проведению референдума о присоединении к России. Он должен пройти с 23 до 27 сентября.

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