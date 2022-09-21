Самарская ракета успешно отправила в космос пилотируемого "Циолковского"

Дмитрий Азаров поздравил с успешным запуском сотрудников Прогресса

Самарская ракета "Союз 2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22", который назвали в честь великого русского ученого Константина Циолковского, успешно была запущена с космодрома Байконур. На корабле к МКС в 188-суточную командировку отправился экипаж из трех человек во главе с Сергеем Прокопьевым. С успешным стартом коллектив предприятия поздравил глава Самарской области Дмитрий Азаров.

- В том, что состоялся очередной успешный старт, конечно огромный вклад всех тружеников РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», «Тяжмаша». Благодаря трудовым коллективам этих славных предприятий Самарская область является мощнейшим и ведущим центром ракетостроения в нашей стране, обеспечивая лидерские позиции России в мире, - отметил губернатор. И напомнил, что когда-то именно на самарской земле была создана ракета для Юрия Гагарина, а за 2021 год предприятие обеспечило 22 пусковые кампании. Губернатор также подчеркнул, что завод обеспечен заказами, ведь космос работает на мир, является защитой для нашей страны.

После запуска всех присутствующих сотрудников предприятия поздравили с успешным запуском, а губернатор вручил заслуженные награды самарцам - специалистам Байконурского филиала АО «РКЦ "Прогресс"», ПАО «РКК "Энергия"» и АО «ЦЭНКИ». Губернатор отметил, что все самарцы гордятся своими земляками, причастными к делу покорения космоса.

Ракету сделали на самарском предприятии

- Все самарцы вами гордятся – вне зависимости от того, из Самарской области вы или с Байконура. Когда я приезжаю в самые отдаленные уголки нашей области, меня спрашивают: как там РКЦ «Прогресс», как там наш космос, - подчеркнул губернатор.