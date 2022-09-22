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Происшествия22 сентября 2022 4:44

В Самаре местная жительница отказывалась возмещать соседу ущерб, причиненный пожаром

Злоумышленника игнорировала требования
Алена ПРОВКИНА
Женщина возместила соседу материальный ущерб

Женщина возместила соседу материальный ущерб

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре после пожара в квартире женщине копоть и дым подняли по вентиляционной шахте к ее соседу. Местный житель потребовал возместить ему материальный ущерб.

По данным ГУФССП России по Самарской области, на момент происшествия мужчины не было дома. Вернувшись в квартиру, он заметил, что стены и потолок покрыты копотью, а решетка дымохода оплавилась. Причиненный ущерб он оценил в 76 тысяч рублей. Соседка, у которой произошел пожар, отказывалась возмещать компенсацию. За дело принялись судебные приставы.

Женщина игнорировала требования. Сотрудники службы в отношении должницы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. Только после этого местная жительница возместила ущерб.