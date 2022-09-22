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Происшествия22 сентября 2022 5:08

Жертвой мошенника при покупке телефона стал руководитель юридического отдела самарского завода

Лже-продавцу мужчину перевел 15 тысяч рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре руководитель юридического отдела крупного завода хотел купить телефон, но стал жертвой мошенника.

— 48-летний мужчина решил приобрести мобильный телефон через интернет, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Жителя Самары в социальных сетях привлекло заманчивое объявление, в котором стоимость техники была дешевая. Он связался в чате с продавцом. Мужчину убедили в необходимости оплатить свой заказ сразу и полностью.

Он перевел с помощью банковской карты "продавцу" сумму, равную 15 тысячам рублей. После этого руководитель юридического отдела попытался узнать дату поставки товара, но на связь с ним никто не вышел. Прошло какое-то время, товар так и не пришел, и мужчина понял, что стал жертвой мошенников. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.