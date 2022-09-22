Самарчанка провалилась в открытый коллектор ливневой канализации и сломала ногу

В больнице мне поставили диагноз перелом ноги со смещением. Фото: "Подслушано Самара"

Жительница Самары пожаловалась в соцсетях, что вечером 15 сентября провалилась ногой в открытый коллектор ливневой канализации и сломала ногу. Женщина ждала автобус на остановке «ТЦ Московский» в сторону поселка Мехзавод.

Подъехал одновременно маршрутка № 410, остановившаяся прямо у остановки, и автобус № 67 остановился за ним. Во время движения в общей массе людей самарчанка провалилась левой ногой в открытый приемный коллектор ливневой канализации.

— Защитная решетка не была закреплена. После падения я почувствовала резкую боль в правой ноге, и увидев ее неестественно вывернутую форму, — пишет автор поста сообщества Вконтакте "Подслушано Самара".

Люди помогли пострадавшей выбраться из коллектора, вызвали скорую помощь. По словам женщины, так и не дождавшись скорой помощи, через 40 минут после падения очевидцы на своей машине отвезли ее отвезли в больницу.

— В больнице мне поставили диагноз перелом ноги со смещением. Мне предстоит дорогостоящее лечение и реабилитация на протяжении 5-6 месяцев. Сейчас ожидаю операцию, — делится самарчанка.

Заявление в полицию женщина написала 16 сентября, но до сих пор никаких результатов нет.