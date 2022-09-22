В Самарской области дачники засняли забравшегося на опору енота

Фото: Анастасия Антонова / vk.com/gorodnsk63

В Новокуйбышевске появился новый вид электриков. Дачники из СНТ «Рябинушка» заметили на одной из опор енота. Как он туда забрался — загадка. Местные жители развернули настоящую спасательную операцию, чтобы спустить зверька на землю.

— Обнаружен енот в «Рябинушке», в районе 9-й линии. Сидит на опоре. Как его спасти, куда звонить? И главное — кто хозяин? — написала жительница СНТ в соцсетях.

Местные жители предполагают, что енот залез на опору, спасаясь от собак / Фото: Анастасия Антонова / vk.com/gorodnsk63

Переживающие за судьбу енота люди обратились к электрикам. Те успешно провели операцию по спасению животного. По словам очевидцев, зверек был очень напуган. Он в стрессовом состоянии убежал на заброшенный участок 9-й линии. Местные жители предполагают, что енот мог забраться на опору, убегая от собак. Откуда он вообще взялся в СНТ, не ясно. Хозяин пока не объявился.