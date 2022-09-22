В Самаре местным жителям рассказали, где купить продукты по самой выгодной цене

Жители смогут купить продукты по низким ценам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты проводят ежедневные мониторинги минимальных цен на продовольственные товары. Жители смогут купить продукты по самой выгодной стоимости.

По информации городской администрации на 22 сентября 2022 года, баранину (кроме бескостного мяса) за 270 рублей/килограмм продают на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Репчатый лук за 19 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Морковь за 16,9 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Рис за 76 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района.

Всю информацию об адресах и ценах можно узнать на официальной странице мэрии. Мониторинги помогают составить представление о продовольственной корзине населения.