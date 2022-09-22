Расписание трех речных маршрутов изменят в Самаре с 26 сентября 2022 года

Количество рейсов по Волге решили сократить Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре изменят график работы пассажирской и грузовой переправы по Волге. Теплоходы и паром начнут ходить по-новому с понедельника, 26 сентября 2022 года. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного предприятия.

Корректировки затронут маршруты: Самара — Зольное, Самара — Гаврилова поляна и Октябрьский спуск — Рождествено. Так, со следующей недели теплоход будет ходить в Зольное только один раз в день. Отправление из Самары намечено на 8:30, в обратном направлении — на 15:00.

Количество рейсов на маршруте Самара — Гаврилова поляна тоже сократят до одного в день. Отправление из Самары запланировано на 7:45, от пристани на Гавриловой поляне — на 17:00.

Что касается грузовой переправы, то теперь паром будет делать по три рейса в день. От Октябрьского спуска он будет отплывать в 8:00, 14:00 и в 18:00, а от пристани в селе Рождествено — в 6:00, 12:30 и в 16:30.