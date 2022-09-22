В Самаре пройдет баскетбольный турнир памяти советского тренера Генриха Приматова

Он станет последней проверкой готовности команды к официальному сезону. Фото: БК "Самара"

С 23 по 24 сентября в Дворце спорта имени В.С. Высоцкого пройдет 17-й розыгрыш Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова.

Баскетбольный сезон в Самаре уже много лет открывается этим турниром. Для баскетбольного клуба «Самара» он станет последней проверкой готовности к официальному сезону: уже в начале октября команда проведет первый матч в Единой Лиге ВТБ.

— Участие нашей команды в Лиге ВТБ – важный шаг в развитии самарского баскетбола и продолжении его традиций. Это позволит привлечь в спорт еще больше мальчишек и девчонок, воспитывать игроков высокого уровня, — сказал Дмитрий Азаров.

В Кубке памяти Г.А. Приматова помимо самарской команды примут участие следующие баскетбольные клубы: «ПАРМА-ПАРИ» из Перми, «Пари Нижний Новгород», «Минск». Болельщиков, которые придут в числе первых, ждет приятный подарок.

Первая тысяча человек, которая придет во Дворец спорта 23 сентября, получат бесплатные сувенирные футболки. В рамках турнира пройдет торжественная церемония празднования 45-летия баскетбольного клуба «Самара», а 23 сентября состоится презентация команд