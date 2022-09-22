Санаторий-грязелечебницу продают в Самаре за 55 млн рублей

Санаторно-оздоровительный комплекс не используют с 2010 года Фото: Авито.

В Самаре выставили на продажу санаторий-грязелечебницу «У Сокольих гор». Она находится на улице 8 Марта в поселке Управленческий Красноглинского района. Стоимость объекта — 55,1 млн рублей. Объявление 20 сентября 2022 года появилось на сайте «Авито».

Комплекс состоит из нескольких объектов: профилактория, санатория и водогрязелечебницы. Общая площадь построек составляет 7 053,9 кв. м. По своему прямому назначению объект не используется с 2010 года.

Целевое использование комплекса — санаторное и лечебно-оздоровительное обслуживание. Он расположен на границе с лесным массивом и примерно в 1 км от Волги.

Насколько известно, это уже не первая попытка продажи санатория «У Сокольих гор». Летом 2022 года его хотели реализовать за 110 млн рублей, но найти покупателя так и не удалось.