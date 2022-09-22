В Самаре 66-летний мужчина умер в результате драки с 58-летней знакомой

От полученных травм он скончался на месте. Фото: СУ СК по Самарской области

В Промышленном районе Самары мужчина и женщина выпивали вместе. Между ними завязалась ссора, и в результате драки 66-летний мужчина умер.

— Тело с многочисленными ссадинами нашли 18 сентября этого года ночью в квартире многоэтажного дома на улице Георгия Димитрова, — рассказали в СУ СК по Самарской области.

Выяснилось, что накануне вечером между погибшим и его знакомой возник конфликт, который перерос в драку. Жительница Самары много раз ударила мужчину в жизненно-важные органы. От полученных травм он скончался на месте в квартире знакомой.

Женщину обвиняют в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящий момент она заключена под стражу. Ей грозит лишение свободы до 15 лет с ограничением свободы до двух лет либо без нее.