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Общество22 сентября 2022 11:48

При поддержке НК «Роснефть» в Самаре появился городской арт-объект

Куйбышевский НПЗ подарил Самаре новый мурал
Теперь на стене дома можно «прочесть» историю самарской нефти. Фото АО «КНПЗ»

Теперь на стене дома можно «прочесть» историю самарской нефти. Фото АО «КНПЗ»

Куйбышевский НПЗ, который входит в самарскую группу предприятий «Роснефти», подарил жителям Самары новый уличный арт-объект. Очередной мурал* продолжает серию городских художественных объектов, которые появились в российских регионах при поддержке НК «Роснефть».

Многоквартирный дом превратился в большое полотно, на котором городские дизайнеры на языке концептуального настенного искусства отразили ключевую роль нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли для развития экономики региона.

Самара – мощный промышленный центр России. «Роснефть» имеет в регионе наибольшую концентрацию предприятий, которые участвуют в развитии социально-экономического потенциала Самарской области и являются крупнейшими работодателями. В 2022 году ряд заводов Компании в регионе стали призёрами Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Куйбышевский НПЗ в течение 2022 года повысил эффективность производственных процессов по выпуску высокооктановых бензинов высшего экологического класса. Благодаря реализации технических решений, возможности завода по производству автобензина АИ-92 класса «Евро 5» увеличилась на 12%. Куйбышевский НПЗ последовательно работает по направлениям повышения эффективности технологических установок, энергоэффективности и экологичности производства. За последние пять лет Куйбышевский НПЗ в 2,5 раза снизил воздействие на окружающую среду.

Новый арт-объект получил высокую оценку жителей Самары. Аналогичные проекты «Роснефть» реализует еще в ряде российских городов: Самаре, Оренбурге и Комсомольске-на Амуре.

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*Мурал – вид монументальной живописи на стенах архитектурных сооружений.