Самарскую область ожидает «барическая пропасть» с 22 по 27 сентября 2022

В эти дни повышается риск гипертонических кризов, инфарктов и падений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже на этой неделе в Самарской области ожидаются перебои атмосферного давления. По словам экспертов, такой резкий перепад называется «барической пропастью».

Судя по данным GISMETEO, показатели давления начнут понижаться уже завтра, 22 сентября оно составит – 748 мм рт. ст, 23 сентября – 745 мм рт. ст. В субботу, 23 сентября, оно достигнет минимального значения в 742 мм рт. ст. – такой показатель ниже нормы.

После скачка атмосферного давления в воскресенье, равному 746 мм рт. ст., в понедельник, 26 сентября оно снова упадет до 743 мм рт. ст. А во вторник, 27 сентября, подскочит до 750 мм рт. ст. и в последующие дни будет стабилизировано.

Медики рассказали, что наиболее распространенные симптомы, которые могут проявиться в эти дни, – головокружение, головная боль, нехватка воздуха, тошнота, повышение или снижение артериального давления.

Также повышается риск гипертонических кризов, инфарктов и падений. В случае барической пропасти рекомендуется больше отдыхать, избегать стрессов и избыточной физической нагрузки, соблюдать режим сна и пить побольше воды.