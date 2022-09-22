В Тольятти молодых людей отправят под суд за попытку сбыта наркотиков

Суд над ними состоится в ближайшее время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти будут судить двух местных жителей 17 и 25 лет. Их подозревают в покушении на сбыт наркотиков и легализации денег, полученных преступным путем. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что изначально в незаконную деятельность ввязался 25-летний подозреваемый. Он вступил в сговор с незнакомцем в интернете. Их план заключался в следующем: обвиняемый получал наркотики, после чего разносил их по «закладкам». За это он получал оплату.

Позднее обвиняемый вовлек в свою деятельность 17-летнего знакомого.

– С декабря 2021 года по май 2022 года они незаконно получили более 276 тысяч рублей. В целях придания правомерного вида владению данными денежными средствами обвиняемые совершили ряд финансовых операций, направленных на достижение указанных целей, – рассказали в СУ СК по региону.

В мае 2022 года обвиняемых задержали оперативники. Молодые люди были пойманы при попытке сбыта 15 грамм наркотика. Его они пытались оставить в тайнике около одного из домов по улице Тимирязева.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в крупном размере»), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»), ч. 4 ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу и совершение тяжкого и особо тяжкого преступления»). Они предстанут перед судом в ближайшее время.