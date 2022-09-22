Волонтеры рассказали самарским студентам о своих буднях на Донбассе

В "Диалоге на равных" также приняла участие депутат Марина Сидухина / Фото: Единая Россия

Волонтеры «Единой России», которые побывали на Донбассе, встретились со студентами Самарского государственного медицинского университета. Они рассказали молодым людям о работе в гуманитарных центрах в ЛНР и ДНР.

Во встрече приняли участие волонтеры Антон Родионов, который несколько раз сопровождал колонны с гуманитарным грузом и работал на пограничных территориях; Максим Пименов, который был в Мелитополе Запорожской области; и Эдуард Нестеренко, который побывал в Волчанске и Купянске Харьковской области. Они рассказали о своих буднях на Донбассе и ответили на вопросы студентов.

Также с учащимися СамГМУ пообщалась замсекретаря реготделения «Единой России», председатель комитета по здравоохранению, демографии и соцполитике Самарской губдумы Марина Сидухина. Она рассказала ребятам о своей поездке в донецкий город Снежное.

- Дискуссия прошла на одном дыхании. Особенно ярко запомнились выступления волонтеров. Они очень скромно рассказывали о своих буднях, но их сверстники прекрасно понимали всю серьезность и важность выполняемой ими работы. Парни - герои нашего времени! - отметила Марина Сидухина.

В завершение встречи волонтеры пригласили студентов принять участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса и временных переселенцев.