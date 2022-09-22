Голый мужчина гулял у садика и школы под Самарой в сентябре 2022 года

Инцидент произошел 22 сентября 2022 года. Фото: vk.com/cvk999

В Самарской области продолжается череда инцидентов с голыми людьми. На этот раз необычного прохожего повстречали жители Чапаевска. Информацией они поделились в соцсетях.

– Ходил рядом с детским садом и школой на улице Запорожской. Что скажете? – написали жители Чапаевска.

Встречу с голым мужчиной очевидцы записали на видео. На опубликованных кадрах видно, что спустя время к гражданину подъехали сотрудники правоохранительных органов.

В комментариях жители Чапаевска предположили, что мужчина, скорее всего, болен. Некоторые признались, что уже встречались с ним ранее. Отмечают, что он вовсе не агрессивный. Истинная причина поведения мужчины остается загадкой.