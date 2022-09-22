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Общество22 сентября 2022 14:54

В Самарской области медработники получат «ковидные» выплаты по новым правилам

Обновленный порядок предоставления доплат утвердили в региональном правительстве
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Начисления будут производиться каждый месяц.

Начисления будут производиться каждый месяц.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские медработники, работающие с коронавирусными больными, получат дополнительные выплаты. Им положена доплата в размере 25% от должностного оклада. Новые правила утвердили в областном правительстве, пишет ВолгаНьюс.

Сообщается, что выплаты будут начислены за оказание медпомощи по диагностике, лечению ковида. Их предоставят врачам, работающим в стационарах медработникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медперсоналу.

Начисления будут производиться каждый месяц. Доплата будет прибавкой к должностному окладу. Ее начислят за фактически отработанное время - как на основной работе, так и по совместительству. Действие документа распространяется на трудовые отношения, возникшие с 1 июля 2022 года.