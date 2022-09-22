В Самаре 23 сентября 2022 года ограничат движение транспорта в периметре площади Славы

Проезд будет закрыт сразу по двум улицам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 23 сентября 2022 года, в Самаре состоится патриотическая акция. В связи с проведением мероприятия проезд около площади Славы будет закрыт. Информацию сообщили в мэрии.

Ограничения введут с 7:00 до 18:00. Они будут действовать на улице Молодогвардейской (от Студенческого переулка до улицы Полевой) и на улице Маяковского (от Волжского проспекта до Галактионовской).

Кроме того, на указанных выше участках, а также на улице Ярмарочной (от улицы Молодогвардейской до Галактионовской) и на площади Славы будет запрещена стоянка и остановка транспорта. Нововведения продлятся с 18:00 22 сентября до 19:00 23 сентября.

Изменения коснутся и общественного транспорта – он будет следовать по временному пути с 7:00 до 18:00 23 сентября 2022 года. Ознакомиться с организацией движения можно на схемах.

Схема: администрация Самары