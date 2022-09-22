Самарская область планирует организовать чартерные авиарейсы из Москвы и Екатеринбурга

В настоящий момент ведутся переговоры с компанией «Интурист» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Туристы из Москвы и Екатеринбурга смогут добираться до Самарской области чартерными авиарейсами. Об этом сообщил министр туризма региона Артур Абдрашитов. В настоящий момент губерния ведет переговоры с компанией «Интурист», сообщает ВолгаНьюс.

Глава министерства туризма также отметил, что в Самарской области приобретает популярность въездной туризм. К нему обращается большое количество региональных туроператоров. Министр не исключает, что уже в следующем году данная отрасль позволит увеличить прибыль до 20 млрд. рублей.

При этом власти уделят отдельное внимание повышению туристической привлекательности губернии. В частности, они планируют благоустроить Голубое озеро в Сергиевском районе и приобрести два новых судна, чтобы рейсы водного транспорта стали более регулярными. Планы будут реализованы уже в 2023 году.