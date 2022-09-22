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Происшествия22 сентября 2022 16:32

В Самаре суд вынес приговор двум адвокатам, которые пытались похитить 25 миллионов рублей

Осужденные планировали через суд заполучить крупную сумму денег, принадлежащих компании
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Приговор был оглашен 22 сентября в Кировском районном суде

Приговор был оглашен 22 сентября в Кировском районном суде

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кировский районный суд Самары завершил рассмотрение уголовного дела в отношении двух адвокатов. Их подозревали в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Информацию сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что попытка покушения была совершена в 2014-2015 годах.

– Адвокаты через договоры цессии, содержащие недостоверные сведения о наличии права требования, пытались путем обращения в суд похитить денежные средства на сумму более 25 млн. рублей. Деньги принадлежали ООО «Риелт-сервис», – рассказали в прокуратуре Самарской области.

В отношении адвокатов было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы сроком на 4 года и 4 года 4 месяца соответственно. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.