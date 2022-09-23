«Бабье лето» установило новый рекорд в Самарской области 22 сентября 2022 года

Осень решила порадовать самарцев теплыми днями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 22 сентября 2022 года, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Очередной погодный рекорд зафиксировали в селе Кинель-Черкассы.

По данным Приволжского УГМС, накануне воздух в населенном пункте прогрелся до 28,8 градуса. Отклонение от предыдущего максимума, который был зарегистрирован в 1994 году, составило 1,2 градуса.

По прогнозам синоптиков, теплая погода задержится в Самарской области еще на два дня. В пятницу, 23 сентября 2022 года, воздух прогреется до 21-26 градусов. Местами возможен небольшой дождь. В субботу, 24 сентября, ожидается 18-23 градуса. Не исключены небольшие осадки. А вот в воскресенье, 25 сентября, в регионе может похолодать до 11-16 градусов.