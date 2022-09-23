В Самаре старшего дознавателя отдела полиции заподозрили в получении взятки

Сотрудницу полиции задержали после получения 200 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Старший дознаватель одного из отделов полиции Самары стала фигуранткой уголовного дела. Женщину подозревают в коррупционном преступлении — получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, все произошло вечером 8 сентября 2022 года около одного из домов на улице Гагарина в Самаре. В тот день старший дознаватель встретилась там с местным жителем, который проходил подозреваемым по уголовному делу. Тот передал женщине 200 тысяч рублей. За эту сумму она обещала помочь с назначением наказания, которое бы не было связано с реальным лишением свободы.

В настоящее время сотрудница полиции задержана. Скоро ей изберут меру пресечения. В ГУ МВД по Самарской области организовали по факту случившегося служебную проверку. Если вина старшего дознавателя будет доказана, ее уволят из ОВД, а ее руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.