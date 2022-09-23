Сотрудники ФСБ провели обыски у первого заместителя главы Тольятти

Вадим Ерин занял должность замглавы города в прошлом году. Фото: vk.com/gorod_togliatti

В четверг, 22 сентября, сотрудники регионального УФСБ устроили обыски дома у первого заместителя главы Тольятти Вадима Ерина. Оперативные мероприятия также прошли в городской администрации. Чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий, пишет ВолгаНьюс.

Разбирательства начались из-за земельных участков, государственные собственность на которые не разграничена. Полиция и прокуратура города предположили, что при распоряжении ими был нарушен закон.

В частности, они подозревают, что Вадим Ерин незаконно изъял исполнительный лист на снос «левой» автостоянки. Предполагается, что чиновник действовал в интересах одного из местных бизнесменов.

Напомним, Вадим Ерин занял должность первого замглавы Тольятти в прошлом году. Перед этим он 11 лет возглавлял департамент городского хозяйства.